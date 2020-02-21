Морской буксир «Сергей Балк» вошёл в состав Черноморского флота

Короткая ссылка
Морской буксир «Сергей Балк» принят в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота в Севастополе.
Морской буксир «Сергей Балк» вошёл в состав Черноморского флота
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, в рамках церемонии был проведён чин освящения, после которой на корабле подняли Андреевский флаг.

«После включения в состав флота экипажу судна предстоит проверка готовности к выходу в море, после чего буксир приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что буксир «Сергей Балк» предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций в море.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и большого десантного корабля «Королёв» отправился в дальний поход.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить