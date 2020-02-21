Морской буксир «Сергей Балк» вошёл в состав Черноморского флота

Морской буксир «Сергей Балк» принят в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота в Севастополе.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, в рамках церемонии был проведён чин освящения, после которой на корабле подняли Андреевский флаг.

«После включения в состав флота экипажу судна предстоит проверка готовности к выходу в море, после чего буксир приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что буксир «Сергей Балк» предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций в море.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий» и большого десантного корабля «Королёв» отправился в дальний поход.