Эксперт оценила прогноз Минэкономразвития по численности населения России на 2020 год

Старший научный сотрудник Центра демографических исследований Института демографии НИУ «Высшая школа экономики» Екатерина Щербакова прокомментировала сообщение о том, что Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн.

«Масштаб этой корректировки вполне укладывается в зону статистической погрешности», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, прогноз опирается на данные текущего учёта — показатели рождаемости, смертности, миграции.

Как отметила Щербакова, в октябре будет новая перепись, после которой возможны серьёзные корректировки в прогнозах.

Ранее сообщалось, что на 2021 год прогноз снижен с 147,3 млн человек до 147 млн, на 2022 год — с 147,7 млн человек до 147,2 млн, на 2023 год — с 148,2 млн человек до 147,4 млн, на 2024 год — с 148,7 млн человек до 147,5 млн.

В конце декабря Росстат сообщил, что общая численность населения России в начале 2020 года составит 146,7 млн человек, а к 2036 году прогнозируется снижение до 142,9 млн человек.