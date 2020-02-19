Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России

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Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн.
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, обновлённый прогноз ведомство внесло в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет России на 2020—2022 годы.

Отмечается, что на 2021 год прогноз снижен с 147,3 млн человек до 147 млн, на 2022 год — с 147,7 млн человек до 147,2 млн, на 2023 год — с 148,2 млн человек до 147,4 млн, на 2024 год — с 148,7 млн человек до 147,5 млн.

В конце декабря Росстат сообщил, что общая численность населения России в начале 2020 года составит 146,7 млн человек, а к 2036 году прогнозируется снижение до 142,9 млн человек.

Осенью 2019 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков комментировал информацию Счётной палаты о сокращении населения.

По его словам, в Кремле знают о негативной тенденции в демографии, что учитывалось при формировании одного из нацпроектов. 

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН призвал бросить все силы на сохранение оптимального уровня рождаемости и обеспечение достойной жизни семьям с детьми.

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