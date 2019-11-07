Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, это учитывалось при формировании одного из национальный проектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать данные Счётной палаты о сокращении населения в стране.

«Что касается негативной тенденции в плане демографии, в плане прироста населения, эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе она была известна в момент формулирования национальных проектов», — сказал он.

Как отметил представитель Кремля, один из них, внушительный и крупный, посвящён вопросам демографии.

«И сейчас нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости, поддержки многодетных семей и так далее, который предусмотрен. Они уже неоднократно излагались», — добавил он.

Он добавил, что Россия находится в демографической яме и глава государства Владимир Путин неоднократно говорил на этот счёт.

«Это яма, которая, во-первых, идёт с военных лет, со времён Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза», — указал он.

По словам Пескова, эти две ямы «совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика».

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.

Указывалось, что численность населения на 1 сентября составила 146,7 млн человек, а с начала года сократилась на 52,5 тыс. человек.