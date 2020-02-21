«Росконтроль» проверил качество буженины

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил качество семи брендов буженины.
«Росконтроль» проверил качество буженины
  • globallookpress.com

Как сообщает ФАН, в исследовании участвовали образцы брендов «Ремит», «Мясницкий ряд», «Ближние горки», «Каждый день», «Мясной дом Бородина», «Папа может/Останкино» и «Рублёвский».

Эксперты проверили их по параметрам качества и безопасности. 

По итогам исследования лучшей была признана буженина под маркой «Мясной дом Бородина».

Образец «Мясницкий ряд» не прошёл проверку из-за превышения в 1,6 раза нормы мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

В буженине марки «Каждый день» выявили консервант сорбиновой кислоты.

В результате продукция бренда «Мясницкий ряд» была добавлена в чёрный список «Росконтроля», а буженина под маркой «Каждый день» — в список товаров с замечаниями.

Ранее заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников в беседе с НСН прокомментировал результаты исследования Роскачества о тушёнке.

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