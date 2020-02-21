Замглавы Росимущества Дагестана подозревают в превышении полномочий

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Заместитель руководителя Росимущества в Дагестане задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, в его отношении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском Следственном комитете.
Замглавы Росимущества Дагестана подозревают в превышении полномочий
  • РИА Новости

«В рамках работы по декриминализации Северо-Кавказского региона следственными органами СК России по республике по материалам УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Росимущества в Республике Дагестан», — следует из пресс-релиза, который приводит РИА Новости.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия).

По версии следствия, подозреваемый в октябре 2014 года провёл фиктивный аукцион по передаче в аренду федерального земельного участка площадью 16 тыс. кв. м на побережье Каспийского моря в пользу заинтересованного лица. Кадастровая стоимость участка составляет 2,7 млн рублей. Подозреваемый при этом поручил члену конкурсной комиссии не размещать информацию о конкурсе, хотя сам затем подписал протокол подведения его итогов.

Ранее суд в Томске начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы областного Департамента лесного хозяйства, обвиняемого в превышении полномочий.

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