В Томске суд рассмотрит дело о превышении полномочий экс-руководителем Департамента лесного хозяйства

Кировский районный суд Томска приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего руководителя Департамента лесного хозяйства Томской области Михаила Малькевича по обвинению в превышении должностных полномочий.

Об этом сообщает vtomske.ru.

По словам прокурора, Малькевич обвиняется в превышении должностных полномочий по двум статьям.

По данным следствия, действия бывшего главы департамента по завышению цен госконтрактов повлекли за собой причинение ущерба бюджету.

«С августа 2017 года по январь 2018 года он незаконно произвольно устанавливал начальную цену на право аренды лесных участков в размере, многократно превышающем минимальные цены, установленные проектными документациями. Таким образом он создал ограничение для участия ряда предпринимателей в аукционах и воспрепятствовал их основному виду деятельности», — заявил прокурор.

В свою очередь Михаил Малькевич отметил, что не признаёт себя виновным ни по одной статье предъявленного обвинения.

В феврале 2019 года Михаил Малькевич был задержан и обвинён в злоупотреблении должностными полномочиями. СК возбудил уголовное дело на основании материалов Томской транспортной прокуратуры и регионального УФСБ.

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