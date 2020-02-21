В России отменили норму о бесплатной выдаче молока за вредность

В России вступило в силу постановление правительства об отмене более 3,6 акта советских времён — в том числе нормы о бесплатной выдаче молока рабочим, занятым на работах с вредными условиями труда.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Уточняется, что, несмотря на отмену советского постановления от 14 июля 1965 года, «молочная традиция» на производствах сохранится, так как она зафиксирована в современном Трудовом кодексе и подзаконных актах.

Единственным изменением станет возможность получения рабочими своей молочной нормы деньгами.

Кроме того, продолжит действовать правило о лечебно-профилактическом питании за работу с особо вредными условиями труда.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что в основе дополнительного рациона рабочих в СССР лежал компенсационный принцип.

«Когда нельзя убрать вредность, использовались продукты, которые помогали организму преодолевать негативное воздействие производства. Кроме молока, использовали ещё сокращённые рабочие дни», — пояснил он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что эксперты Роскачества назвали признаки качественной молочной продукции.