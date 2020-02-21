Эксперт оценил идею увеличения транспортного налога на старые машины

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Анастасия Румянцева
Автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал RT предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
Эксперт оценил идею увеличения транспортного налога на старые машины
  • © РИА Новости

Уточняется, что инициатива касается только коммерческого транспорта.

По мнению Гуляева, Минпромторгу, помимо этого предложения, стоит приготовить какую-то программу льготного лизинга.

«С одной стороны, есть побуждение к смене транспорта, с другой стороны, должно быть побуждение к тому, чтобы этот транспорт было проще купить и чтобы это было не настолько обременительно», — пояснил эксперт.

Ранее в Минпромторге предложили с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.

По данным ГИБДД, на конец 2018 года в России зарегистрировано 2,1 млн легковых автомобилей класса «Евро-0», «Евро-1» — 651,5 тыс. машин, «Евро-2» — 2,6 млн машин, «Евро-3» — 4,8 млн машин.

При этом экологический класс не установлен у 14,3 млн автомобилей.

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