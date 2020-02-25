В Госдуме предложили ввести льготы на транспорт для абитуриентов

Депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтранс с предложением рассмотреть возможность введения скидки в размере 50% на авиа- и железнодорожные билеты для поступающих в вузы. Копия соответствующего письма на имя министра транспорта Евгения Дитриха имеется в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил, что для многих молодых людей, которые хотели бы поступить в вуз не в своём регионе, транспортные расходы составляют достаточно большую сумму. Это, по его мнению, может стать препятствием для получения высшего образования.

«Со своей стороны, считаю необходимым внедрить меры государственной поддержки в форме предоставления 50% скидки на авиа- и железнодорожные билеты для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения», — говорится в тексте обращения.

Власов также напомнил, что в России в настоящее время предусмотрены льготы для школьников и студентов на приобретение железнодорожных билетов, однако данная норма не распространяется на абитуриентов.

В пресс-службе Минтранса России сообщили RT, что обращение парламентария будет рассмотрено в установленном законом порядке, как только поступит в министерство.

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