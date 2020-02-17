Министр образования и науки Валерий Фальков рассказал о распределении бюджетных мест в вузах.

«В бакалавриате и специалитете рекомендуемый норматив для вуза — группа 25 человек. При распределении мест мы будем это принимать во внимание», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, в магистратуре нет циркуляра, который бы определял число человек в группе, и университеты самостоятельно определяют количество студентов.

Как отметил Фальков, если вуз считает, что по магистерской программе можно учить пять человек — значит, это так.

«Я думаю, что на уровне магистратуры такие рекомендации будут сформулированы. И распределение бюджетных мест мы будем осуществлять, исходя из того, чтобы в группе на магистерской программе было не меньше определённого количества студентов», — добавил он.

Ранее Фальков в беседе с газетой «Известия» рассказал о мерах по привлечению бизнеса к финансированию науки.