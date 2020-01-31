В Госдуме предложили обеспечить студентов бесплатным питанием

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить бесплатным горячим питанием студентов дневной формы обучения. Копия обращения, адресованного министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову, есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили обеспечить студентов бесплатным питанием
  • РИА Новости

В письме законодатель отметил, что студенты-очники проводят в учебном заведении практически целый день, а в общежитиях не всегда есть возможность приготовить себе еду.

Депутат добавил, что в некоторых вузах уже существует практика организации бесплатного питания для студентов из социально незащищённых слоёв населения, но реализовать данную льготу можно, лишь собрав большое количество подтверждающих документов.

«Считаю необходимым и возможным обеспечить бесплатное горячее питание для студентов очной формы обучения в государственных вузах. Реализация данной меры будет являться существенной поддержкой для обучающихся», — подчеркнул Власов.

Ранее президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

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