Сбежавшая из карантина в Петербурге пациентка вернулась в больницу

Жительница Санкт-Петербурга Анна Рыбакова, которая самовольно покинула карантин после возвращения из Китая, вернулась в больницу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора.

«(Рыбакова. — RT) добровольно вернулась в инфекционную больницу им. С. П. Боткина и готова пройти дообследование», — сказали в ведомстве.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление главного государственного санитарного врача города о принудительном помещении Рыбаковой под наблюдение.