Сбежавшая из карантина в Петербурге пациентка вернулась в больницу
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора.
«(Рыбакова. — RT) добровольно вернулась в инфекционную больницу им. С. П. Боткина и готова пройти дообследование», — сказали в ведомстве.
Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление главного государственного санитарного врача города о принудительном помещении Рыбаковой под наблюдение.