Сбежавшая из карантина в Петербурге пациентка вернулась в больницу

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Жительница Санкт-Петербурга Анна Рыбакова, которая самовольно покинула карантин после возвращения из Китая, вернулась в больницу.
Сбежавшая из карантина в Петербурге пациентка вернулась в больницу
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора.

«(Рыбакова. — RT) добровольно вернулась в инфекционную больницу им. С. П. Боткина и готова пройти дообследование», — сказали в ведомстве.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление главного государственного санитарного врача города о принудительном помещении Рыбаковой под наблюдение.

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