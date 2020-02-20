В Курганской области выделили квартиру ветерану после вмешательства следователей

Жителю Курганской области, ветерану Великой Отечественной войны Петру Жукову выделили квартиру после вмешательства следователей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.

«Петру Жукову подобрана и предоставлена благоустроенная квартира, расположенная на первом этаже одного из современных домов в центре города», — заявили в ведомстве. Ситуация находилась на контроле руководителя СК России Александра Бастрыкина.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, квартира предоставлена по договору найма с пожизненным проживанием. Район полностью устроил родственников Жукова, поскольку находится недалеко от их дома.

Ветерану, прослужившему в армии порядка 20 лет, отказали в новом жилье. Он жил у сына в аварийном доме. Чиновники сначала заявили, что жильё ветерану не положено, а потом предложили подождать.

В Госдуме призывали власти Курганской области разобраться в ситуации.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Татарстана поручили разобраться с ситуацией вокруг квартиры для труженицы тыла.