Власти Татарстана поручили разобраться с ситуацией вокруг квартиры для труженицы тыла
- РИА Новости
«Президент республики указал на недопустимость бюрократизма, особенно когда речь идёт о ветеранах, и поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с внесением необходимых изменений в документы Бибинур Лутфуллиной», — заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.
Ранее стало известно, что из-за ошибки в документах 93-летней Лутфуллиной не предоставили новое жильё. В результате она осталась в аварийном доме с дочерью-инвалидом.
URA.RU сообщало, что прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительной сделку, из-за которой ветеран Великой Отечественной войны осталась без квартиры в Екатеринбурге.