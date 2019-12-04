Власти Татарстана поручили разобраться с ситуацией вокруг квартиры для труженицы тыла

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разобраться с ситуацией вокруг квартиры для труженицы тыла Бибинур Лутфуллиной, сообщает «Реальное время».

«Президент республики указал на недопустимость бюрократизма, особенно когда речь идёт о ветеранах, и поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с внесением необходимых изменений в документы Бибинур Лутфуллиной», — заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Ранее стало известно, что из-за ошибки в документах 93-летней Лутфуллиной не предоставили новое жильё. В результате она осталась в аварийном доме с дочерью-инвалидом.

URA.RU сообщало, что прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительной сделку, из-за которой ветеран Великой Отечественной войны осталась без квартиры в Екатеринбурге.