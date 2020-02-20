Москалькова призвала внести изменения в закон для защиты граждан при расселении из аварийного жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«Люди жалуются на то, что их переселяют из одного аварийного дома фактически в другой аварийный. Люди надеются получить новое жильё, но потом остаются недовольными» — заявила Москалькова на круглом столе по защите прав граждан в сфере ЖКХ.
Она поинтересовалась, как можно решить проблему, если люди считают, что дом, в который их заселили, низкого качества, а также как и за чей счёт можно провести экспертизу.
Москалькова также предложила сформулировать рекомендации для внесения изменений в закон, чтобы по возможности проводить предварительные экспертизы до заселения в новое жильё.
В 2019 году президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Юркова предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.