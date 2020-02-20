Москалькова призвала внести изменения в закон для защиты граждан при расселении из аварийного жилья

Короткая ссылка
Аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой призвал Фонд содействия реформированию ЖКХ разработать рекомендации по изменению законодательства для защиты граждан при расселении аварийного жилья.
Москалькова призвала внести изменения в закон для защиты граждан при расселении из аварийного жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Люди жалуются на то, что их переселяют из одного аварийного дома фактически в другой аварийный. Люди надеются получить новое жильё, но потом остаются недовольными» — заявила Москалькова на круглом столе по защите прав граждан в сфере ЖКХ.

Она поинтересовалась, как можно решить проблему, если люди считают, что дом, в который их заселили, низкого качества, а также как и за чей счёт можно провести экспертизу.

Москалькова также предложила сформулировать рекомендации для внесения изменений в закон, чтобы по возможности проводить предварительные экспертизы до заселения в новое жильё.

В 2019 году президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Юркова предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить