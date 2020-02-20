Москалькова призвала внести изменения в закон для защиты граждан при расселении из аварийного жилья

Аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой призвал Фонд содействия реформированию ЖКХ разработать рекомендации по изменению законодательства для защиты граждан при расселении аварийного жилья.

Об этом сообщает ФАН.

«Люди жалуются на то, что их переселяют из одного аварийного дома фактически в другой аварийный. Люди надеются получить новое жильё, но потом остаются недовольными» — заявила Москалькова на круглом столе по защите прав граждан в сфере ЖКХ.

Она поинтересовалась, как можно решить проблему, если люди считают, что дом, в который их заселили, низкого качества, а также как и за чей счёт можно провести экспертизу.

Москалькова также предложила сформулировать рекомендации для внесения изменений в закон, чтобы по возможности проводить предварительные экспертизы до заселения в новое жильё.

В 2019 году президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение депутата Госдумы Дмитрия Юркова предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.