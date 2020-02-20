Госдума одобрила законопроект о праве ФСО использовать боевую технику
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
«Сотрудники органов государственной охраны имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники лично или в составе подразделения», — говорится в документе.
Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв отметил, что законопроектом также уточняются «нормы об ответственности сотрудников за вред, который может быть причинён» при применении спецсредств и боевой техники.
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