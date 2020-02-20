Госдума одобрила законопроект о праве ФСО использовать боевую технику

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику.
Госдума одобрила законопроект о праве ФСО использовать боевую технику
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Сотрудники органов государственной охраны имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники лично или в составе подразделения», — говорится в документе.

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв отметил, что законопроектом также уточняются «нормы об ответственности сотрудников за вред, который может быть причинён» при применении спецсредств и боевой техники.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники-нарушители. 

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