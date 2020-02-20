Госдума одобрила законопроект о праве ФСО использовать боевую технику

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Сотрудники органов государственной охраны имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники лично или в составе подразделения», — говорится в документе.

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв отметил, что законопроектом также уточняются «нормы об ответственности сотрудников за вред, который может быть причинён» при применении спецсредств и боевой техники.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники-нарушители.