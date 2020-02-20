Восемь человек пострадали в результате ДТП в Иркутской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
«В 12:22 мск произошло дорожно-транспортное происшествие в Усть-Илимске на объездной автодороге ГЭС... столкнулись легковые автомобили Toyota Premio и Toyota Hiace. В результате ДТП погибших нет, пострадали восемь человек», — говорится в заявлении.
Уточняется, что среди пострадавших два ребёнка.
Ранее стало известно, что число жертв столкновения двух автомобилей на трассе в Калмыкии возросло до шести.
Также URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.