Восемь человек пострадали в результате ДТП в Иркутской области

Восемь человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Усть-Илимске Иркутской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«В 12:22 мск произошло дорожно-транспортное происшествие в Усть-Илимске на объездной автодороге ГЭС... столкнулись легковые автомобили Toyota Premio и Toyota Hiace. В результате ДТП погибших нет, пострадали восемь человек», — говорится в заявлении.

Уточняется, что среди пострадавших два ребёнка.

Ранее стало известно, что число жертв столкновения двух автомобилей на трассе в Калмыкии возросло до шести.

Также URA.RU сообщало о ДТП в Тюмени с участием маршрутного такси.