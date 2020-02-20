В Тюмени рассказали о работе реабилитационного центра после карантина

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В Департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали о дальнейшей работе реабилитационного центра «Градостроитель», где в течение двух недель находились эвакуированные из Китая.
В Тюмени рассказали о работе реабилитационного центра после карантина
  • © Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Санаторий вернётся к прежнему режиму работы после того, как обсервационный госпиталь будет свёрнут и в санатории проведут полную дезинфекцию», — уточнила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

19 февраля глава Департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова сообщила, что эвакуированные из Ухани в лечебно-реабилитационный центр под Тюменью граждане прошли карантинный период.

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