Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда России

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Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда России.
Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда России
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Лекарева Григория Григорьевича от должности заместителя министра труда и социальной защиты России», — говорится в документе.

Уточняется, что решение было принято в соответствии с поступившей от Лекарева просьбой.

Ранее Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и социальной защиты России Светлану Петрову.

18 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ, которым освободил Владислава Суркова от должности помощника президента России.

Общественный деятель, историк, политолог Борис Якеменко в беседе с RT прокомментировал отставку Суркова.

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