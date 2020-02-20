Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда России

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда России.

Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Лекарева Григория Григорьевича от должности заместителя министра труда и социальной защиты России», — говорится в документе.

Уточняется, что решение было принято в соответствии с поступившей от Лекарева просьбой.

Ранее Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и социальной защиты России Светлану Петрову.

18 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ, которым освободил Владислава Суркова от должности помощника президента России.

Общественный деятель, историк, политолог Борис Якеменко в беседе с RT прокомментировал отставку Суркова.