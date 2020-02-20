Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда России
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- РИА Новости
Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Лекарева Григория Григорьевича от должности заместителя министра труда и социальной защиты России», — говорится в документе.
Уточняется, что решение было принято в соответствии с поступившей от Лекарева просьбой.
Ранее Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и социальной защиты России Светлану Петрову.
18 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ, которым освободил Владислава Суркова от должности помощника президента России.
Общественный деятель, историк, политолог Борис Якеменко в беседе с RT прокомментировал отставку Суркова.