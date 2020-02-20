Врач назвала симптомы сердечного приступа
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
По словам специалиста, сердечный приступ может развиваться около месяца.
Она отметила, что одним из симптомов является постоянная сонливость и усталость.
Кроме того, пациенты жалуются на сбивчивое прерывистое дыхание из-за проблем в функционировании лёгких и нарушения процесса газообмена, что является следствием сбоя в работе сердца.
Мамедова добавила, что за несколько дней до сердечного приступа человек ощущает внутренний холод, озноб.
Также скрытым симптомом сердечного приступа может стать боль в животе и под рёбрами с правой стороны, кашель с отделяющейся пенистой мокротой розоватого цвета.
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