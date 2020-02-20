В Совфеде предложили меры по привлечению к труду большего числа заключённых

В Совете Федерации предложили меры по привлечению к труду большего числа заключённых.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как заявил один из авторов инициативы, председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, законопроект внесут в Госдуму 20 февраля. Документ разработан совместно с сенатором Сергеем Фабричным.

Предлагается внести изменения в федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок, в том числе наделить правительство России полномочиями устанавливать случаи, когда заказ на товары, работу и услуги, производимые или выполняемые учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, может осуществляться вне конкурсных процедур, как у единственного поставщика.

По словам Кутепова, это позволит увеличить число трудоустроенных осуждённых в год при пессимистическом прогнозе на 720 человек, при оптимистическом — на 3320 человек.

В настоящее время, по оценке ФСИН, число осуждённых, отбывающих наказания в учреждениях УИС и привлекаемых к оплачиваемому труду, составляет 40% (всего — 170 тыс. человек). Количество незанятых заключённых — 254 тыс.

«Предлагаемые изменения не приведут к ограничению конкуренции, так как право выбора способа закупки — через конкурентные процедуры или у единственного поставщика — остаётся бесспорным правом заказчика, — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что ФСИН подготовила справочники о правах заключённых для осуждённых и их родственников.