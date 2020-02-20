Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
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- РИА Новости
«Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ*, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники», — сказал глава государства.
Как подчеркнул Путин, Россия признательна «партнёрам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой».
«Безусловно, будем отвечать им тем же», — заверил он.
29 декабря ФСБ благодаря информации, полученной от американских партнёров, задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников.
В этот же день Путин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы президент России поблагодарил коллегу за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся терактах.
Позднее Трамп назвал отличным взаимодействием передачу соответствующей информации.
Подробнее — в материале RT.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.