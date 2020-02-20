Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.

«Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ*, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники», — сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, Россия признательна «партнёрам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой».

«Безусловно, будем отвечать им тем же», — заверил он.

29 декабря ФСБ благодаря информации, полученной от американских партнёров, задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников.

В этот же день Путин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы президент России поблагодарил коллегу за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся терактах.

Позднее Трамп назвал отличным взаимодействием передачу соответствующей информации.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.