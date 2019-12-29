ФСБ задержала двух готовивших теракты в Петербурге россиян

Федеральная служба безопасности России по информации, полученной от американских партнёров, задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в местах массового скопления людей в период новогодних праздников.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности России на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — заявили в спецслужбе.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся в России терактах.

Лидеры двух стран договорились продолжать двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

В ноябре директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия продолжает взаимодействие с американскими спецслужбами в вопросе борьбы с международным терроризмом.

В октябре российский посол Анатолий Антонов выразил уверенность, что диалог между Россией и США по борьбе с терроризмом приносит пользу двум странам.