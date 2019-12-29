ФСБ задержала двух готовивших теракты в Петербурге россиян

Короткая ссылка
RT
Федеральная служба безопасности России по информации, полученной от американских партнёров, задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в местах массового скопления людей в период новогодних праздников.
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Петербурге россиян
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности России на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — заявили в спецслужбе.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся в России терактах

Лидеры двух стран договорились продолжать двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

В ноябре директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия продолжает взаимодействие с американскими спецслужбами в вопросе борьбы с международным терроризмом. 

В октябре российский посол Анатолий Антонов выразил уверенность, что диалог между Россией и США по борьбе с терроризмом приносит пользу двум странам. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить