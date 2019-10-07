Антонов: диалог США и России по борьбе с терроризмом полезен

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросу борьбы с терроризмом полезен для обеих стран.

«Важно, чтобы разговор этот был субстантивным, насыщенным, чтобы он был постоянным. Я твердо убеждён, что он приносит пользу как России, так и Соединённым Штатам», — цитирует ТАСС Антонова.

Посол отметил, что на состоявшихся в сентябре в Вене консультациях замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан «обговорили конкретные вопросы взаимодействия по терроризму, наметили планы встречи экспертов».

«Это нормальная дипломатическая работа», — добавил он.

Ранее Антонов заявил, что договор СНВ-3 необходимо продлить.

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