Путин провёл телефонный разговор с Трампом

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого российский лидер поблагодарил президента США за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся терактах.
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
  • РИА Новости

«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также стороны обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

Лидеры двух стран условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Ранее Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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