Путин провёл телефонный разговор с Трампом
- РИА Новости
«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также стороны обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.
Лидеры двух стран условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
Ранее Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.