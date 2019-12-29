Путин провёл телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого российский лидер поблагодарил президента США за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся терактах.

«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также стороны обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

Лидеры двух стран условились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Ранее Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.