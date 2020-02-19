Путин обсудил с главой Петербурга строительство арт-парка

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Российский лидер Владимир Путин обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым реализацию нацпроектов в 2019 году и строительство социальных объектов.
Путин обсудил с главой Петербурга строительство арт-парка
  • РИА Новости

«Мы относительно успешно завершили 2019 год. Спасибо за помощь, которую вы оказали. Это 10 млрд 600 млн рублей на выкуп социальных объектов», — приводит слова Беглова сайт Кремля.

Он сообщил, что за 2019 год в городе было построено 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов.

«Мы сейчас провели международный конкурс по арт-парку. Сейчас будет большой конкурс. Думаю, где-то в июне определим победителя этого конкурса. Выбрали восемь компаний и начинаем развивать арт-парк, как вы и говорили. У нас будет большая набережная от Тучкова моста до Биржевого моста», — рассказал губернатор.

Путин сообщил, что для федерального бюджета арт-парк обошёлся «не так безобидно», и спросил о том, когда планируется реализовать этот проект.

Беглов ответил, что в «течение двух лет, наверное», и добавил, что «два — два с половиной года — проектирование и строительство».

«Да, для федерального бюджета это обошлось недёшево», — сказал губернатор.

Путин отметил, что «для Питера не жалко».

В апреле 2019 года Путин поддержал идею обустройства парковой зоны вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части Санкт-Петербурга.

Беглов заявлял, что название новой парковой зоны, которая будет создана в центре Санкт-Петербурга, определят горожане.

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