Название новой парковой зоны в центре Петербурга определят горожане

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Название новой парковой зоны, которая будет создана в центре Санкт-Петербурга, определят горожане, заявил врио губернатора города Александр Беглов.
Название новой парковой зоны в центре Петербурга определят горожане
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что Петербург нуждается в креативных культурных пространствах и новых парках в центральных районах, передаёт РИА Новости.

«Как он будет называться, определят горожане, и его состав тоже будет определён позже», — сказал Беглов.

По его словам, Дворец танца народного артиста России, балетмейстера Бориса Эйфмана планируется включить в создаваемую культурно-развлекательную зону.

«Здесь же остаётся театр Эйфмана, парковка на полторы тысячи мест и пешеходный переход, который свяжет арт-парк с Мытнинской набережной. Тем самым создастся пешеходная зона от арт-парка до Петропавловской крепости», — пояснил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин во время посещения Петербурга поддержал идею обустройства такой парковой зоны. 

Отвечая на вопросы журналистов, глава государства предположил, что парк будет даже «чуть получше», чем «Зарядье» в Москве.

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