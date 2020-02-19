Минобрнауки распорядилось вести учёбу студентов из КНР дистанционно

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Минобрнауки России опубликовало приказ, согласно которому подведомственные российские вузы должны продолжить обучение студентов из Китая после окончания каникул дистанционно.
Минобрнауки распорядилось вести учёбу студентов из КНР дистанционно
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования России организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по истечении каникулярного времени организовать для обучающихся, находящихся на территории Китайской Народной Республики, освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в приказе.

Вместе с этим неподведомственным министерству вузам лишь рекомендовали поступить аналогичным образом.

Ранее в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. 

В МИД КНР, комментируя эту ситуацию, сообщили, что Россия заранее оповестила Китай о планах приостановить въезд китайских граждан, это временные меры, они будут отменены по мере улучшения эпидемической ситуации.

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