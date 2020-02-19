Минобрнауки распорядилось вести учёбу студентов из КНР дистанционно

Минобрнауки России опубликовало приказ, согласно которому подведомственные российские вузы должны продолжить обучение студентов из Китая после окончания каникул дистанционно.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования России организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по истечении каникулярного времени организовать для обучающихся, находящихся на территории Китайской Народной Республики, освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в приказе.

Вместе с этим неподведомственным министерству вузам лишь рекомендовали поступить аналогичным образом.

Ранее в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.

В МИД КНР, комментируя эту ситуацию, сообщили, что Россия заранее оповестила Китай о планах приостановить въезд китайских граждан, это временные меры, они будут отменены по мере улучшения эпидемической ситуации.