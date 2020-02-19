В МИД России разъяснили ситуацию с приостановкой въезда граждан Китая

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В российском МИД сообщили, что выдача гражданам Китая служебных, деловых, гуманитарных и транзитных виз не прекращается.
В МИД России разъяснили ситуацию с приостановкой въезда граждан Китая
  • АГН «Москва»

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства России.

В МИД подчеркнули, что приостановка въезда через государственную границу России граждан Китая, въезжающих в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности, носит исключительно временный характер и обоснована особыми обстоятельствами, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Также отмечается, что Москва поддерживает усилия Пекина по противодействию эпидемии и «выражает уверенность, что они дадут максимально быстрый положительный результат». 

Ранее в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. 

В МИД КНР, комментируя эту ситуацию, сообщили, что Россия заранее оповестила Китай о планах приостановить въезд китайских граждан, это временные меры, они будут отменены по мере улучшения эпидемической ситуации.

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