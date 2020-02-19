Комитет Думы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции России, которая закрепляет принцип неприкосновенности бывших российских президентов.

Как сообщает РИА Новости, в новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент России, который закончил исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью.

Также в поправке указывается, что бывший лидер страны может быть лишён неприкосновенности в порядке, который предусмотрен в статье 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.

Ранее сообщалось, что ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию внесены поправки о неприкосновенности экс-президентов и ответственности премьер-министра перед главой государства за работу кабинета министров.