В РСТ прокомментировали приостановку въезда граждан Китая в Россию
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- РИА Новости
«Конечно, этот запрет отразится на туристическом рынке: у нас за прошлый год было более 1,3 млн въездных туристов из Китая. Если это продлится недолго, то отразится несильно», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, в январе, феврале и марте, как правило, низкий сезон.
Как отметил Барзыкин, на данный момент можно говорить лишь о небольших потерях из-за отмены бронирования и других похожих ситуаций.
«Но это пока не слишком ощутимо. В основном это затронет Москву и Санкт-Петербург. Ну и приграничные города», — добавил он.
Ранее в правительстве сообщили, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан КНР.
Как заявили в Пекине, Москва заранее оповестила о планах приостановить въезд китайских граждан.
В Китае также отметили, что речь идёт о временных мерах, которые будут отменены по мере улучшения ситуации.
В Кремле, комментируя временный запрет на въезд, заявили, что Россия принимает все меры, чтобы не допустить распространения в стране коронавируса.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.