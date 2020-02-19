В РСТ прокомментировали приостановку въезда граждан Китая в Россию

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал временное ограничение на въезд граждан Китая в Россию.

«Конечно, этот запрет отразится на туристическом рынке: у нас за прошлый год было более 1,3 млн въездных туристов из Китая. Если это продлится недолго, то отразится несильно», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в январе, феврале и марте, как правило, низкий сезон.

Как отметил Барзыкин, на данный момент можно говорить лишь о небольших потерях из-за отмены бронирования и других похожих ситуаций.

«Но это пока не слишком ощутимо. В основном это затронет Москву и Санкт-Петербург. Ну и приграничные города», — добавил он.

Ранее в правительстве сообщили, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан КНР.

Как заявили в Пекине, Москва заранее оповестила о планах приостановить въезд китайских граждан.

В Китае также отметили, что речь идёт о временных мерах, которые будут отменены по мере улучшения ситуации.

В Кремле, комментируя временный запрет на въезд, заявили, что Россия принимает все меры, чтобы не допустить распространения в стране коронавируса.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с отменой туров в Китай.