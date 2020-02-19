Учёные оценили ситуацию с численностью дельфинов в Чёрном море
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- РИА Новости
В беседе с «Новым Севастополем» он пояснил, что афалины — это наиболее известный вид дельфинов, которые чаще всего содержатся в дельфинариях.
«В море их количество стало гораздо меньше, чем несколько лет назад, когда производили их международный массовый учёт. По нашим представлениям, около Крыма их не больше тысячи сейчас обитает», — отметил специалист.
Он добавил, что общее количество афалин в Чёрном море составляет около 5 тыс. особей.
Агафонов также уточнил, что при сборе данных не исключена ошибка вследствие выбора метода учёта дельфинов, и подчеркнул, что афалина не является исчезающим видом.
В ноябре сообщалось, что учёные выявили сокращение числа дельфинов в Чёрном море.
Ранее депутат Госдумы, автор закона «Об ответственном обращении с животными» Олег Шеин в беседе с ФАН оценил проблему защиты китовых.