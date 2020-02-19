В Москве возбудили дело по факту хулиганства на борту самолёта

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В Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте рассказали об уголовном деле в отношении жителя Астрахани за нарушение общественного порядка на борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии».
В Москве возбудили дело по факту хулиганства на борту самолёта
  • Pixabay

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, рейс направлялся из Иордании в московский аэропорт Домодедово.

«Установлено, что в феврале 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс из Иордании в международный аэропорт Домодедово, распивал спиртные напитки, нецензурно выражался в адрес окружающих и не реагировал на замечания», — отметили представители прокуратуры.

Уточняется, что нарушитель мешал бортпроводникам, к одному из которых применил физическую силу, тем самым угрожая безопасности полёта.

Прокуратура взяла расследование под свой контроль.

В сентябре 2019 года сообщалось, что самолёт, готовившийся к вылету в Минеральные Воды, вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов.

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