Самолёт вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов

Воздушное судно, которое готовилось совершить вылет из московского аэропорта Домодедово в Минеральные Воды, вернулось на место стоянки в связи с неадекватным поведением двух нетрезвых пассажиров.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел России Ирину Волк.

Она сообщила, что в дежурную часть линейного управления МВД в аэропорту поступила информация о том, что командир самолёта принял решение вернуть авиалайнер к месту стоянки из-за неадекватного поведения двух мужчин.

По её словам, 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику и пытался проникнуть в кабину пилотов. Ещё один пассажир — 44-летний житель Санкт-Петербурга — курил на борту воздушного судна.

По итогам медицинского освидетельствования было подтверждено наличие алкоголя в крови у задержанных.

В июне двух дебоширов сняли с самолёта в Ростове-на-Дону перед вылетом в Москву.