Самолёт вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов

Короткая ссылка
Воздушное судно, которое готовилось совершить вылет из московского аэропорта Домодедово в Минеральные Воды, вернулось на место стоянки в связи с неадекватным поведением двух нетрезвых пассажиров.
Самолёт вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел России Ирину Волк.

Она сообщила, что в дежурную часть линейного управления МВД в аэропорту поступила информация о том, что командир самолёта принял решение вернуть авиалайнер к месту стоянки из-за неадекватного поведения двух мужчин. 

По её словам, 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику и пытался проникнуть в кабину пилотов. Ещё один пассажир — 44-летний житель Санкт-Петербурга — курил на борту воздушного судна.

По итогам медицинского освидетельствования было подтверждено наличие алкоголя в крови у задержанных.

В июне двух дебоширов сняли с самолёта в Ростове-на-Дону перед вылетом в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить