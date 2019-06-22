Двух дебоширов сняли с самолёта в Ростове-на-Дону перед вылетом в Москву

В аэропорту Ростова-на-Дону перед вылетом самолёта в Москву два нетрезвых пассажира устроили дебош и были сняты с рейса. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Азимут».

«Сегодня на рейсе Ростов — Москва два пассажира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно, на замечания экипажа не реагировали и проявляли агрессию», — заявили в авиакомпании.

Отмечается, что пассажиров занесли в чёрный список компании.

При этом в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО заявили, что устроившие дебош пассажиры — жители Москвы 30 и 33 лет.

«Оба доставлены в дежурную часть», — сообщили в МВД.

Ранее с рейса Новокузнецк — Москва сняли двух авиадебоширов.