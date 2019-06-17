С рейса Новокузнецк — Москва сняли двух авиадебоширов
«Поступило сообщение о том, что на борт самолёта, следующего в аэропорт Домодедово (Москва), требуется наряд полиции по причине неадекватного поведения двоих пассажиров», — говорится в тексте.
По данным ведомства, мужчины находились в салоне самолёта «с видимыми признаками опьянения и выражались нецензурной бранью».
Отмечается, что граждане были задержаны и доставлены в дежурную часть.
Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс Барселона — Москва, совершил посадку в Варшаве из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.
Также URA.RU передавало, что суд в Екатеринбурге вынес приговор 22-летней жительнице Москвы за дебош на борту самолёта.