С рейса Новокузнецк — Москва сняли двух авиадебоширов

Сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса Новокузнецк — Москва двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«Поступило сообщение о том, что на борт самолёта, следующего в аэропорт Домодедово (Москва), требуется наряд полиции по причине неадекватного поведения двоих пассажиров», — говорится в тексте.

По данным ведомства, мужчины находились в салоне самолёта «с видимыми признаками опьянения и выражались нецензурной бранью».

Отмечается, что граждане были задержаны и доставлены в дежурную часть.

Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс Барселона — Москва, совершил посадку в Варшаве из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.

Также URA.RU передавало, что суд в Екатеринбурге вынес приговор 22-летней жительнице Москвы за дебош на борту самолёта.