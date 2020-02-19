«Ъ»: атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем

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Один из гребных электродвигателей (ГЭД) атомного ледокола «Арктика», который вышел из строя в ходе швартовых испытаний, не подлежит восстановлению. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
«Ъ»: атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

По информации издания, представители Ленинградского электромашиностроительного завода заявили о невозможности восстановления работоспособности носовой обмотки двигателя.

По их мнению, виноват скачок напряжения, при этом представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии считают, что силовая установка вышла из строя из-за брака при изготовлении.

Как отмечается, если ГЭД не удастся починить на борту, что наиболее вероятно, для замены придётся вскрывать корпус — это существенно повлияет на сроки сдачи судна.

В свою очередь, глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что пока не видит рисков переноса сдачи ледокола.

Изначально ледокол «Арктика» должен был быть сдан в конце 2017 года, теперь передача планируется после ледовых испытаний в мае.

В декабре сообщалось, что специалисты Балтийского завода испытали его на устойчивость.

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