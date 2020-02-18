Мурашко рассказал об особом контроле за здоровьем ветеранов войны

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Каждый ветеран Великой Отечественной войны находится под особым медицинским и диспансерным контролем и получает необходимые лекарства, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко рассказал об особом контроле за здоровьем ветеранов войны
  • РИА Новости

В ходе первого заседания объединённого оргкомитета «Наша Победа» он рассказал, что в настоящее время организовано диспансерное и стационарное наблюдение ветеранов, а также обеспечение их при необходимости санаторно-курортным лечением.

«В рамках наблюдения и сохранения здоровья инвалидов и участников Великой Отечественной войны у нас практически сегодня организовано стопроцентное диспансерное наблюдение граждан и наших соотечественников... практически каждый из них на сегодняшний день на особом контроле», — подчеркнул глава Минздрава.

По словам Мурашко, на лекарственные препараты для ветеранов выделено более 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-летию победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.

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