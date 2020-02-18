Госдума приняла в первом чтении проект об электронных чеках такс-фри
- РИА Новости
Проект предусматривает возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы компенсации НДС физическим лицам — гражданам иностранных государств.
Ожидается, что его принятие приведёт к оперативному обмену электронными чеками.
По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, за 2018 год и девять месяцев 2019-го общий товарооборот, в отношении которого заявлено возмещение, составил 17 млрд рублей, а сумма НДС, заявленная к возврату, — 3 млрд рублей.
Он отметил, что в основном это товары с чеком более 100 тыс. рублей.
Документ инициирован правительством.