Госдума приняла в первом чтении проект об электронных чеках такс-фри

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит оформлять электронные чеки в системе такс-фри, передаёт ТАСС.

Проект предусматривает возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы компенсации НДС физическим лицам — гражданам иностранных государств.

Ожидается, что его принятие приведёт к оперативному обмену электронными чеками.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, за 2018 год и девять месяцев 2019-го общий товарооборот, в отношении которого заявлено возмещение, составил 17 млрд рублей, а сумма НДС, заявленная к возврату, — 3 млрд рублей.

Он отметил, что в основном это товары с чеком более 100 тыс. рублей.

Документ инициирован правительством.