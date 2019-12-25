Правительство России одобрило проект об электронных чеках такс-фри

Правительство России на заседании одобрило законопроект, который позволит оформлять электронные чеки в системе такс-фри, передаёт Интерфакс.

Документ предусматривает возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы компенсации НДС физическим лицам — гражданам иностранных государств.

Ожидается, что его принятие позволит обеспечить оперативный обмен электронными чеками.

В феврале министр финансов Антон Силуанов поручил профильным ведомствам разработать электронный формат такс-фри. Он подчеркнул, что все процедуры должны быть максимально удобными для пользователей.

Пилотный проект такс-фри стартовал на территории России в 2018 году, впоследствии его расширили и продлили.