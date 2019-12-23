Медведев продлил проект по введению такс-фри до конца 2020 года
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- РИА Новости
«Я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса», — цитирует его Интерфакс.
Медведев отметил, что к 13 регионам, где уже действует данная система, присоединятся ещё три.
Кроме того, со следующего года в пилотном проекте смогут участвовать все розничные торговые точки в регионах России, зарегистрированные на юридических лиц.
«Снимается привязка этой методики к конкретным адресам магазинов, что оговаривалось в предыдущей версии постановления», — уточнил российский премьер.
В сентябре в Минпромторге рассказали о планах внедрения такс-фри по всей России.