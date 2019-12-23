Медведев продлил проект по введению такс-фри до конца 2020 года

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев продлил до конца 2020 года действие проекта по компенсации иностранцам суммы НДС от приобретённых в России товаров (такс-фри), включив в эксперимент Ленинградскую область, Приморский и Хабаровский края.
Медведев продлил проект по введению такс-фри до конца 2020 года
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Я подписал новое постановление, которое не только продлевает срок действия этого пилотного проекта до 31 декабря 2020 года, но и позволяет расширить географию и число участников этого процесса», — цитирует его Интерфакс.

Медведев отметил, что к 13 регионам, где уже действует данная система, присоединятся ещё три.

Кроме того, со следующего года в пилотном проекте смогут участвовать все розничные торговые точки в регионах России, зарегистрированные на юридических лиц.

«Снимается привязка этой методики к конкретным адресам магазинов, что оговаривалось в предыдущей версии постановления», — уточнил российский премьер.

В сентябре в Минпромторге рассказали о планах внедрения такс-фри по всей России.

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