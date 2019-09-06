Мантуров рассказал о планах внедрения такс-фри по всей России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал в беседе с ТАСС о планах внедрения системы такс-фри, позволяющей иностранным гражданам вернуть НДС за купленные в России товары.

Он рассказал, что «электронную систему чеков такс-фри внедряет ФТС России вместе с налоговой службой», по его словам, «её отладка будет завершена до конца 2019 года».

«Что касается распространения такс-фри на всю страну, мы должны внести эти предложения в правительство к маю 2020 года, в Государственную Думу — в сентябре 2020 года. С января 2021 года должны будем сопровождать рассмотрение федерального закона Советом Федерации», — заявил Мантуров.

В феврале министр финансов России Антон Силуанов поручил профильным ведомствам разработать электронный формат системы такс-фри.