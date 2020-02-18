Путин пообещал обсудить поправки к Конституции с лидерами фракций
- РИА Новости
Как передаёт пресс-служба Кремля, Неверов попросил главу государства собрать их, чтобы поговорить на эту тему и обсудить предложения.
«Хорошо, Сергей Иванович, договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы», — сказал Путин.
Ранее Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в основной закон страны.
13 февраля Путин сообщил, что поступило уже более 500 проектов, назвав это серьёзным вызовом.