Путин пообещал обсудить поправки к Конституции с лидерами фракций

Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить с ними поправки к Конституции. Об этом он сообщил на встрече с руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым.

Как передаёт пресс-служба Кремля, Неверов попросил главу государства собрать их, чтобы поговорить на эту тему и обсудить предложения.

«Хорошо, Сергей Иванович, договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы», — сказал Путин.

Ранее Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в основной закон страны.

13 февраля Путин сообщил, что поступило уже более 500 проектов, назвав это серьёзным вызовом.