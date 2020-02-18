Россия подаст жалобу на решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказал руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы России в судах по данному делу, Андрей Кондаков.
«Сроки подачи жалобы в Верховный суд Нидерландов составляют три месяца, и в эти три месяца мы её подадим в порядке кассации», — сообщил он.
Вместе с этим он добавил, что для рассмотрения жалобы в Верховном суде Нидерландов нет чётко регламентированных сроков, однако обычно это длится примерно 18 месяцев.
18 февраля стало известно, что Апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда, который, в свою очередь, отменил постановление взыскать с России $50 млрд по делу ЮКОСа.
Позднее Минюст России прокомментировал решение суда Гааги.