В Кремле фиксируют сообщения о резонансе на приговор по делу «Сети»

В Кремле фиксируют общественный резонанс на приговор по делу террористической организации «Сеть»*, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы фиксируем сообщения СМИ, которые нам рассказывают о реакции тех или иных представителей, мы принимаем это к сведению, но мы никоим образом не собираемся комментировать судебное решение», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, есть процедура апеллирования, в данном случае нужно дождаться результатов апелляции.

«Мы принимаем во внимание (резонанс. — RT) вокруг этого дела. В рамках апелляции возможна постановка различных вопросов, что, наверное, могут сделать те, кто не согласны с решением этого суда», — добавил он.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела сообщества «Сеть»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

Максимальные сроки — 16 и 18 лет — получили Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев, которых обвиняли в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия.

По версии гособвинения, «Сеть» была межрегиональной террористической организацией с ячейками в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге.

В прокуратуре Пензенской области рассказали RT подробности об уголовном деле сообщества «Сеть».

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.