СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в Ивановской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек в результате возгорания в частном доме в Ивановской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК России по Ивановской области Ирину Котову.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — сказала она.

Уточняется, что пожар произошёл 17 января в частном доме. После тушения в здании были обнаружены тела четырех человек: троих мужчин и женщины. Основная версия следствия — неосторожное обращение с огнём.

Летом URA.RU передавало сведения о доследственной проверке в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.