СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в Ивановской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек в результате возгорания в частном доме в Ивановской области.
СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в Ивановской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК России по Ивановской области Ирину Котову.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — сказала она.

Уточняется, что пожар произошёл 17 января в частном доме. После тушения в здании были обнаружены тела четырех человек: троих мужчин и женщины. Основная версия следствия — неосторожное обращение с огнём. 

Летом URA.RU передавало сведения о доследственной проверке в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.

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