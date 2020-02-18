Адвокат фигуранта дела «Сети» подал апелляцию на приговор
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, ранее свои жалобы на приговор направили адвокаты четырёх фигурантов дела «Сети» — Дмитрия Пчелинцева, Ильи Шакурского, Армана Сагынбаева и Михаила Кулькова.
«Направил первоначальную жалобу на четырех страницах. Повторная жалоба будет обширной, с учетом мотивировочной части приговора», — сказал Карташов.
В прокуратуре Пензенской области рассказали RT подробности об уголовном деле сообщества «Сеть».
10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела сообщества «Сеть» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.
Максимальные сроки — 16 и 18 лет — получили Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев, которых обвиняли в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия.
По версии гособвинения, «Сеть» была межрегиональной террористической организацией с ячейками в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге.
Подробнее — в материале RT.
* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.