В трёх регионах Дальнего Востока подняты по тревоге артиллеристы

Артиллерийские подразделения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае подняты по тревоге. Военнослужащие совершат марш на полигоны.

«В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, стартовал полевой выход ракетных войск и артиллерии», — цитирует ТАСС пресс-службу ВВО. Отмечается, что в ходе марша на полигоны, военные отработают задачи скрытного передвижения, различных видов маскировки. Задействовано более 500 единиц вооружения и техники. Ранее под Псковом прошла торжественная церемония открытия совместных учений подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооружённых сил Белоруссии.