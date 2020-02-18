В трёх регионах Дальнего Востока подняты по тревоге артиллеристы

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Артиллерийские подразделения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае подняты по тревоге. Военнослужащие совершат марш на полигоны.

«В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, стартовал полевой выход ракетных войск и артиллерии», — цитирует ТАСС пресс-службу ВВО.

Отмечается, что в ходе марша на полигоны, военные отработают задачи скрытного передвижения, различных видов маскировки.

Задействовано более 500 единиц вооружения и техники.

Ранее под Псковом прошла торжественная церемония открытия совместных учений подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооружённых сил Белоруссии.

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