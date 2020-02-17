Под Псковом начались учения десантников России и Белоруссии

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Под Псковом прошла торжественная церемония открытия совместных учений подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооружённых сил Белоруссии.
Под Псковом начались учения десантников России и Белоруссии
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Заместитель командира псковского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Роман Самохин рассказал, что во время предстоящих учений «личному составу предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач, включающих в себя десантирование, захват объекта, совершение рейда, ведение оборонительного боя, что потребует от личного состава сводного подразделения приложить максимум усилий, продемонстрировав стойкость, выдержку и взаимовыручку».

Отмечается, что совместные учения двух стран пройдут с 18 по 21 февраля на полигонах Струги Красные, Завеличье и Кислово под Псковом.

В них задействуют более 350 российских военных и около 100 единиц боевой техники, в частности, 2 вертолёта Ми-24 и 8 вертолётов Ми-8 АМТШ западного военного округа, а также 4 самолёта Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России. От сил специальных операций Белоруссии будет задействовано около 80 военнослужащих.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что лётчики истребителей Су-35 провели учения по уничтожению наземных целей в Воронежской и Тверской областях.

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